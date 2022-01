Impfpflicht ab Mitte März : Mehr als 95 Prozent der Mitarbeiter in Duisburger Kliniken sind geimpft

Duisburg Ab dem 15. März gilt für das Personal von Krankenhäusern und Arztpraxen eine Impfpflicht. Kommen Mitarbeiter der nicht nach, droht ihnen ein Bußgeld. Eine Umfrage in Duisburg zeigt: Probleme dürfte es kaum geben.

Für die Allgemeinheit wird die Impfpflicht im Parlament noch diskutiert, für medizinische Berufe gilt sie bald: Ab dem 15. März müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Rettungsdiensten den 2G-Status nachweisen. In anderen Ländern haben solche Regeln den Ärztemangel verschärft. Allein in Italien wurden zuletzt rund 2000 Ärzte suspendiert – sie alle wollten sich nicht impfen lassen. Wie ist die Lage in Duisburg? Wir haben in den Kliniken nachgefragt.