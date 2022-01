Duisburger Notärztin : „Doc Caro“ soll eigenes Fernsehformat erhalten

Carola Holzner bei ihrer Arbeit in der Helios-Klinik St. Johannes in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit ihren Schilderungen aus dem Alltag als Notfallmedizinerin wurde die Duisburger Ärztin Carola Holzner in der Corona-Pandemie bekannt. Nun soll sie bald dauerhaft im Fernsehen zu sehen sein.

In der Corona-Pandemie wurde aus der Ärztin Carola Holzner eine mediale Figur. Ihre Videos über die Lage in den Krankenhäusern und ihre Impfaufrufe sehen Hunderttausende bei Youtube, die Notfallmedizinerin tritt in den Talk-Sendungen von Anne Will und Markus Lanz auf. Jetzt ist klar: Neben ihrem Job in der Duisburger Helios-Klinik St. Johannes wird „Doc Caro“ auch in Zukunft häufiger im Fernsehen zu sehen sein. Holzner hat „exklusiv“ einen Vertrag mit dem Sender Sat.1 geschlossen.