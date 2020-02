Sichtung bei Duisburg : Robbe im Rhein ist erstmal abgetaucht

Duisburg/Krefeld Taucht die Robbe im Rhein nochmal auf? Das Tier war am Montag zwischen Krefeld und Duisburg gesichtet worden. Bei der Wasserschutzpolizei gab es bislang noch keine Meldungen.

Die Wasserschutzpolizei in Duisburg hat die Robbe, die am Montag im Rhein fotografiert wurde, bislang noch nicht wieder gesichtet. Das hieße aber nicht, dass die Robbe bereits weitergezogen sei, sie kann auch einfach untergetaucht sein. „Sollte das Tier nicht offenkundig verletzt sein, würden wir auch weiter nichts unternehmen, wenn wir sie sichten würden. Das ist nicht unsere Aufgabe“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auf dem Flussabschnitt zwischen Düsseldorf und Emmerich an der Grenze zu den Niederlanden sei den Beamten bei ihrem Streifendienst auf dem Fluss nichts aufgefallen. Die Wasserschutzpolizei mache sich aber auch nicht explizit auf die Suche nach dem Tier, erklärte die Sprecherin.