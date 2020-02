Neue Schulbaugesellschaft : Wie Duisburger Schulen schneller gebaut und saniert werden sollen

In der Vergangenheit war das IMD für die Sanierung von Schultoiletten zuständig. Das dauerte vielfach viel zu lange. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Duisburger Schulen sollen künftig schneller saniert werden als bisher, Schulneubauten sollen zügiger umgesetzt werden können. Möglich machen soll dies eine neue Schulbaugesellschaft, die einem Vorbild aus Düsseldorf folgt.

Das städtische Immobilien Management Duisburg (IMD) soll sich künftig nicht mehr um den Bereich Schulsanierung beziehungsweise Schulneubau kümmern. Das hatte der Rat bereits in seiner Sitzung im November 2019 beschlossen. Die Fülle der Aufgaben hatte den IMD personell oftmals überfordert, es gab immer wieder Klagen seitens der Schulen, dass es beim IMD an Ansprechpartnern fehle. Ein externes Beratungsunternehmen hat nun für die Stadt ein entsprechendes Modell entwickelt, für das die Düsseldorfer Schulbaugesellschaft IPM Vorbild gewesen ist.

Die neue Gesellschaft war am Montag auch Diskussionsgegenstand im Haupt- und Finanzausschuss. Dass Schulsanierungen und -neubauten schneller und effizienter erledigt werden müssen, ist dabei unstreitig. Die Beschlussfassung soll in der Ratssitzung am Montag, 30. März, erfolgen.

INFO Das ist die Immobilien Service Duisburg GmbH Gründung Die ISD wurde 2007 gegründet und sollte Serviceleistungen im Immobilienbereich für das Immobilien Management Duisburg (IMD) und die Gebag erbringen. Ruhestellung Wegen des geringfügigen Geschäftsumfangs wurde die ISD 2009 ruhend gestellt. Stammkapital Das Stammkapital betrug 25.000 Euro, ist aber bis auf einen Restbetrag von rund 10.000 Euro aufgezehrt.

Für alle beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Schulimmobilien soll die Gesellschaft einen Kosten- und Zeitplan vorlegen und bei anschließender Genehmigung der Planung durch die Stadtverwaltung die Bautätigkeit koordinieren. Damit dies möglichst schnell gehen kann, ist bei Bauaufträgen bis zu einer Obergrenze von 5,35 Millionen Euro eine freihändige Vergabe möglich.

Wird das Vorhaben voraussichtlich teurer, muss eine Ausschreibung vorgenommen werden. Die Beauftragung soll grundsätzlich an einen Generalunternehmer gehen, damit die Schulbaugesellschaft nicht mit jeder einzelnen Baufirma kommunizieren muss. Für das Controlling soll ein Projektleiter mit Berufserfahrung in der Bauwirtschaft verantwortlich sein. Dem kommt eine Schlüsselrolle zu: „Durch ein engmaschiges Controlling konnte in Düsseldorf die Bauzeit für Schulgebäude nahezu halbiert werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage für den Rat.

Da ein Eigenbetrieb der Stadt an strenge vergaberechtliche Regelungen gebunden wäre und die Personalfindung dadurch schwierig würde, soll die Schulbaugesellschaft eine GmbH mit hundertprozentiger Beteiligung der Stadt werden. Um nicht eine zeitaufwändige völlige Neugründung vornehmen zu müssen, bedient man sich der schon existierenden Immobilien Service Duisburg (ISD) GmbH (siehe Box), deren Gesellschaftszweck entsprechend geändert werden soll. Geschäftsführer wird wie berichtet zum 1. Mai Dezernent Thomas Krützberg, der dann als Beigeordneter beurlaubt wird. Krützbergs Nachfolgerin im Dezernat für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales wird dann wie berichtet Astrid Neese, zurzeit Chefin der Arbeitsagentur Duisburg.