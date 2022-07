Am Sonntag in der Vorburg der Burg Linn in Krefeld : Historische Feuerwehren messen sich beim Spritzenwettbewerb

Am Sonntag in der Vorburg der Burg Linn in Krefeld

Krefeld Sieben Teams mit mehr als 80 Aktiven treffen sich zu der Veranstaltung am 17. Juli in der Vorburg von Burg Linn. Für Zuschauer ist der Besuch des Spektakels kostenfrei.

(RP) Der Historische Feuerlöschzug Linn veranstaltet am kommenden Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr in der Vorburg von Burg Linn in Krefeld einen Spritzenwettbewerb. Dazu haben die Blauröcke sieben historische Spritzmannschaften aus dem Rheinland mit über 80 Aktiven eingeladen. Der Historische Feuerlöschzug Linn öffnet an dem Sonntag auch seine „Wache“ in der Vorburg.