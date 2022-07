Schwerpunkt – ein Jahr nach der Flutkatastrophe : Kein menschliches, aber ein politisches Versagen

Sie machten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe eine unglückliche Figur (v. l. n. r.): der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU) und die ehemalige grüne Familienministerin Anne Spiegel. Foto: Krudewig, Young, von Jutrczenka/Krudewig, Young, von Jutrczenka / dpa

Analyse 180 Menschenleben, unzählige Existenzen und Erinnerungen sowie Sachschäden in Milliardenhöhe – das ist die traurige Bilanz des Jahrhunderthochwassers. Aber auch für einige Amtsträger der Politik blieb die Katastrophe im Juli 2021 nicht folgenlos. Ein Überblick.

Sie alle hätten die Unwetterkatastrophe nicht gänzlich verhindern können, so viel lässt sich im Nachhinein sagen. Dass die Regenmassen am Tag des 14. und in der Nacht zum 15. Juli 2021 derart über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereinbrachen und in kürzester Zeit an Rur, Erft, Swist und Ahr aus kleinen Bächen reißende Ströme machten, konnten Politiker und Politikerinnen landauf wie landab nicht ahnen. Letztlich konnten selbst Meteorologen das in dem Ausmaß und in der notwendigen Präzision kaum exakt vorhersagen. Gleichwohl kamen die Ereignisse grundsätzlich nicht überraschend. Schon seit Jahrzehnten warnen Klimaforscher vor zunehmenden Extremwetter-Ereignissen.

Gerade deshalb ist die Frage des Umgangs mit Großlagen immer auch eine Frage nach den politisch Verantwortlichen, den Entscheidungsträgern. Wer hat Gefahren wie diese im Vorfeld erkannt und auf die Agenda genommen? Wer hat wie in der akuten Notlage agiert oder vielleicht auch nur reagiert? Und wer hat in der Folge welche Figur im Managen der Krise vor Ort gemacht? Die überfluteten Keller waren noch nicht trockengelegt, da hagelte es schon Kritik von diversen Seiten. Einsatzstäbe hätten falsch oder gar nicht gehandelt, um die Nicht-Einrichtung eines Krisenstabs innerhalb des NRW-Innenministerium wurde gestritten, die mangelnde Führung im Führungsstab Rheinland-Pfalz öffentlich angeprangert.

Die Debatten verliefen eine Weile recht abstrakt, die Wenigsten konnten oder wollten in den ersten Wochen wirklich darüber urteilen, was in dieser für alle einmaligen Notlage wohl das Beste gewesen wäre. Zumal die Betroffenen im Ahrtal, in Erftstadt und andernorts buchstäblich knietief im Chaos steckten – über Wochen und Monate. Alle Kraftanstrengungen galten zunächst der Hilfe vor Ort, durch Spenden, durch helfende Hände aus ganz Deutschland. Weniger Fokus lag derweil auf der Suche nach Schuldigen. Auf die Flut folgte eine emotionale Welle aus Solidarität, Zuversicht und Demut. Drei Amtsträgern brachte die Katastrophe mit etwas zeitlicher Verzögerung das Aus.

Es wäre unseriös zu behaupten, dass das Schicksal der Menschen an CDU-Politiker Armin Laschet abprallte. Der damalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen war bis dato auch nicht dafür bekannt, hartherzig, kühl oder empathielos zu sein, ganz im Gegenteil. Eine rheinische Frohnatur wurde dem Aachener Politiker attestiert, wann immer es passte. An jenem Tag im Juli hätte diese Eigenschaft allerdings unpassender nicht sein können. Der laut lachende Laschet, mit herausblitzender Zunge noch dazu, wurde zur Ikone des Irrsinns. Und für seine Ambitionen zum Fallstrick.

Bei dem so staatstragenden Besuch im schwer getroffenen Ort Erftstadt, während einer Beileids bekundenden Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derart loszuprusten, – wenn auch nur im Hintergrund der Szenerie – haben dem Landesvater viele bis heute nicht verziehen. Da half auch seine Entschuldigung am selben Abend auf Twitter nichts. Ebenso die nachgereichte Erklärung, man habe Steinmeiers Worte in den hinteren Reihen gar nicht hören können, oder auch der Inhalt des Witzes (es ging offensichtlich um einen Scherz zur Körpergröße Steinmeiers im Vergleich zu Laschet, wie später bekannt wurde). So oder so: Das desaströse Ergebnis der CDU bei der Bundestagswahl wenige Wochen nach dem Auftritt in Erftstadt schrieb man maßgeblich dem Laschet-Lachen zu. Bis heute wird Laschet, „der einfache Hinterbänkler im Bundestag“ in Comedy-Sendungen aufs Korn genommen. Weil Bilder in manchen Situationen eben mehr zählen als tausend Worte.

Zur falschen Zeit am falschen Ort, so könnte man wohlwollend auch das „Mallorca-Gate“ zusammenfassen, das NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zu Fall brachte, ja sogar kurz vor dem regulären Ende der Regierungszeit aus dem Amt drängte. Ihr Rücktritt am 7. April 2022 erfolgte mit neun Monaten nach der Flut und knapp einem Monat vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer politisch hitzigen Phase. Dass sie in ihrer Funktion als Umweltministerin des Landes während der akuten Notlage lieber auf Mallorca weilte, wurde in allen Details vielleicht auch unter dem besonderen Druck des Wahlkampfes überhaupt publik.

Die Vorwürfe kamen scheibchenweise, sie waren weniger griffig, als dass sie in eine einzige Schlagzeile passten – wohl ein Grund, weshalb die „Mallorca-Affäre“ der CDU bei der NRW-Wahl keinen großen Schaden zugefügt hat. Heinen-Esser machte erst auf Druck der Opposition im Untersuchungsausschuss des Landtages vollständige Angaben, verhakte sich teils in Widersprüche, wirkte in den Augen einiger nicht ganz aufrichtig reumütig. Sie hatte ihren Urlaub auf Mallorca zwar für einen Tag unterbrochen und war am 15. Juli in NRW, flog aber schon am Tag darauf zurück zu ihrem Zweitwohnsitz, schob als Grund zunächst ihre 16-jährige Tochter vor, feierte dann aber den Geburtstag ihres Mannes mit anderen NRW-Regierungsmitgliedern. Und das, während Betroffene der Flut um ihr Hab und Gut kämpften.

Ähnlichen Vorwürfen musste sich die damalige Amtskollegin Heinen-Essers in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, stellen. Die Grünen-Politikerin hatte sich ebenfalls kurz nach der Katastrophe in den Urlaub verabschiedet – vom 23. Juli bis dem 29. August fuhr sie mit der Familie nach Frankreich. Zu einem Problem wurde es für Spiegel aber auch erst Monate später – als sie schon zur Bundesfamilienministerin der neuen Ampel-Regierung befördert worden war. Im März 2022 tauchten SMS zwischen ihr und ihrem Sprecher auf, die erkennen ließen, dass es ihr beim Managen der Flut vor allem um ihr eigenes Image ging. Nicht der Urlaub an sich oder die Begründung (Erholung mit dem Ehemann, der an den Folgen eines Schlaganfalls litt) brachten die Ministerin um ihr (neues) Amt. Es war die Behauptung, trotz Abwesenheit an digitalen Sitzungen teilgenommen zu haben, die sich im Untersuchungsausschuss als Lüge herausstellte. Da halfen auch ihre hochemotionalen Entschuldigungen später nichts.