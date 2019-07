Diese ungewöhnliche Liebe rührte die Menschen in NRW: Der Trauerschwan Petra hatte sich 2007 auf dem Aasee in einen "Artgenossen" verliebt - ein Plastiktretboot in der Form eines weißen Schwans. Ein Happy End gab es für die Schwanenlady dann aber doch noch: In einer Pflegestation findet Petra schließlich einen Partner, der besser zu ihr passt.