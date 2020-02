Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess um tödliches Autorennen in Moers : Angeklagter bekennt sich zu „sinnloser Wettfahrt“

Der 22 Jahre alte Hauptangeklagte wird in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kleve/Moers Vor dem Klever Landgericht hat am Montag der Prozess gegen zwei junge Duisburger begonnen. Sie sollen sich am Ostermontag vergangenen Jahres in Meerbeck ein Autorennen mit tödlichem Ausgang geliefert haben. Zeugen berichteten, wie sie den Unfall erlebten.