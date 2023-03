Volksfest in Duisburg Beecker Kirmes soll zu einem „multifunktionalen Stadtteilfest“ schrumpfen

Die Beecker Kirmes in traditioneller Form als großes, auch überregional bedeutsames Volksfest wird es künftig nicht mehr geben. Der Rat entschied sich in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich dafür, den Kirmesplatz in Beeck nicht zu ertüchtigen und stattdessen in Zukunft auf ein eher lokales orientiertes, „multifunktionales Stadtteilfest“ zu setzen.