Pilot-Projekt aus Duisburg Forscher präsentieren selbstfahrendes Güterschiff

Autonom fahrende Güterschiffe sollen die Binnenschifffahrt in Nordrhein-Westfalen für die Zukunft bereitmachen. Ein Test-Schiff, das für diesen Zweck umgerüstet wurde, haben Wissenschaftler des Duisburger Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) am Montag in Waltrop vorgestellt. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal zeigte das rund 100 Meter lange und 10 Meter breite Schiff mit dem Namen „Niedersachsen 22“, dass es eigenständig kollisionsfrei fahren kann.