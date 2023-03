Planungen gehen nun weiter Grünes Licht für neues Tierheim in Asterlagen

Gleichwohl sei ein Neubau grundsätzlich „richtig und wichtig“. Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne verwies darauf, dass die Stadt bereits eine Vielzahl von möglichen Standorten untersucht habe, darunter auch der Butterweg in Neuenkamp, die Masurenallee in Wedau, die Obere Sterkrader Straße in Neumühl oder die Wilhelmallee in Homberg. „Letztlich scheiterte dies alles an Eigentumsfragen“, so Linne