Großveranstaltung in Duisburg Die Zukunft der Beecker Kirmes ist ungewiss

Die gute Nachricht: Nach den Corona-bedingten Ausfällen in den Jahren 2021 und 2022 und der nachfragebedingten Absage findet dies Beecker Kirmes in diesem Jahr wieder statt. Die 481. Auflage des Volksfestes in Beeck geht vom 30. Juni bis 4. Juli über die Bühne. Klaus Siepmann von DuisburgKontor, bei dem die Bewerbungen einlaufen, spricht von rund 90 Interessenbekundungen. „Ich hoffe, dass es rund 100 werden“, sagt er.