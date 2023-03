Schwerpunkteinsatz der Polizei Rocker bei Clan-Razzia in Duisburg festgenommen

In einem Café am Franz-Lenze-Platz ließ die Polizei einen weiteren, illegalen Fungamer abtransportieren. Das Bürger- und Ordnungsamt versiegelte hier und in drei weiteren Betrieben insgesamt acht zwar legal aufgestellte Spielgeräte, die allerdings nicht wie vorgeschrieben an das Spielersperrsystem OASIS angeschlossen waren – nach glücksspielrechtlichen Vorgaben ist dies aus Gründen des Spielerschutzes zwingend erforderlich. Betreiber und Konzessionsinhaber solcher Geräte erwarten hohe Bußgelder bis hin zu einem Widerruf der Konzession.