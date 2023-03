Diskussion um den SPD-Landesvorsitz Warum Mahmut Özdemir und Sören Link keine guten Karten für den Top-Job haben

Ein klares Nein hört sich anders an. Nach dem überraschenden Rückzug von SPD-Landeschef Thomas Kutschaty steht die Partei in NRW zunächst kopflos da. Das soll sich schnell ändern. In der Diskussion um einen möglichen Nachfolger werden auch Mahmut Özdemir (35) und Sören Link (46) gehandelt. Beide wollten sich gestern auf Anfrage unserer Redaktion dazu nicht äußern – schließen einen Landesvorsitz aber auch nicht explizit aus.