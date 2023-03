Rhein-Ruhr-Bahn richtet Notverkehr ein Warnstreik am Montag – Busse ersetzen die RB31

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben zum bundesweiten Warnstreik am 27. März aufgerufen. Das Personal der Rhein-Ruhr-Bahn sei davon zwar nicht betroffen, erklärte das Unternehmen. Der Streik in Fern- und Nahverkehr treffe unter anderem die Deutsche Bahn und ihr Netz. Aber deshalb könne er auch Auswirkungen auf den Betrieb im gesamten Netz der Rhein-Ruhr-Bahn haben. Deshalb werde auch auf den Linien RE10 „Niers-Express“ und RE14 „Emscher-Münsterland-Express“ vorsorglich ein Busnotverkehr eingerichtet. Sollte durch den Streik in den Stellwerken der DB Netz kein Zugverkehr möglich sein, entfielen die Linien RB36 „Ruhrortbahn“ und RE44 „Fossa-Emscher-Express“ an diesem Tag aber ersatzlos.