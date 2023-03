Zwei Standard-Tore MSV punktet in Halle nach zweimaligem Rückstand

Die erste gute Torchance in einer sehr temporeichen Anfangsphase der Partie gehörte den Gastgebern: Halles Top-Torjäger Tom Zimmerschied nahm eine Flanke Volley und setzte den Ball an den Außenpfosten. In der siebten Minute dann erstmals Aufregung im Strafraum der Gastgeber: Mai köpfte nach einer Ecke Richtung Tor und dabei den ausgestreckten Arm eines Verteidigers an. Strafstöße mag es für so etwas schon einmal gegeben haben, in diesem Fall jedoch nicht.