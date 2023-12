Verkehrsunternehmen in Duisburg Wie die DVG Randale zu Silvester stoppen will

Duisburg · Sie treten die Türen der Straßenbahnen während der Fahrt auf, bewerfen sie mit Böllern, zerstören Wartehäuschen an den Haltestellen: In manchen Gegenden Duisburgs nutzen Jugendliche Tage wie Halloween oder Silvester, um zu randalieren. Was die DVG nun für Silvester plant.

20.12.2023 , 12:16 Uhr

Mit großem personellen Einsatz wie hier bei einer Schwerpunktkontrolle in Meiderich will die DVG Randale stoppen. Foto: Christoph Reichwein (crei)