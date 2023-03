Youtuber Fatih Ciftci aus Duisburg „Mein Ziel ist, dass jeder Jugendliche in Deutschland meine Videos schaut“

In Fatih‘s Welt sieht es immer ein wenig aus wie auf einem wilden Kindergeburtstag. Alles ist bunt, schrill und geschieht ein wenig zu schnell, um dem Ganzen als Erwachsener so wirklich folgen zu können. Die beliebtesten Videos heißen „Ich kaufe alles was du zeichnest“, „Nur die Farbe essen die man trägt“ und „Ich kaufe alles was du buchstabierst“. 1,1 Millionen Abonnenten hat der Kanal auf der Videoplattform Youtube. Tendenz steigend.