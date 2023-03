Zeitzeuge im Albert-Einstein-Gymnasium Wie Manfred Kühnelt für 30 Monate im Gefängnis landete

Nach einem kurzen Prozess, bei dem er seinen Anwalt nur einmal vorab gesehen hatte, verbrachte er seine Haftstrafe zunächst in Hohenschönhausen, anschließend wurde er nach Cottbus verlegt. Am Anfang musste er drei Wochen in Isolationshaft verbringen, die ihn besonders mitgenommen haben. Später war er mit 16 Männern auf einer Zelle. „Das war aber ganz gar nicht so schlecht, wir haben uns alle nämlich gut verstanden“, blickt Kühnelt zurück.