Caritas Düsseldorf : Kaufhaus Wertvoll zieht nach Wersten

Noch sieht es schlicht aus an der Harffstraße, wo das Kaufhaus Wertvoll im Dezember einziehen möchte. Die alten Räumlichkeiten in Bilk muss die Caritas verlassen. Foto: Holger Lodahl

Wersten Die Einrichtung der Caritas muss Bilk verlassen. An der Harffstraße soll sie im Dezember neu eröffnen. Dort steht den Abteilungen vom Kaufhaus mehr Platz zur Verfügung.

Als vor gut zweieinhalb Jahren die Nachricht kam, dass der Mietvertrag für das Kaufhaus Wertvoll an der Völklinger Straße Ende 2020 nicht verlängert wird, war der Schreck groß. „Wir wären gern hier geblieben“, sagt René Trenz, Fachbereichsleiter der Caritas, zu der das Kaufhaus Wertvoll gehört. Die Suche nach einem neuen Standort hat eine Weile gedauert, war aber letztlich erfolgreich. Im Dezember soll das Kaufhaus an der Harffstraße 40 an der Stadtteilgrenze Wersten/Eller eröffnen.