Soziale Arbeit : HSBC unterstützt Arche in Wersten

Wersten Das Finanzunternehmen ist seit zwölf Jahren Hauptsponsor der Einrichtung, die sich für sozial benachteiligte Kinder im Düsseldorfer Süden einsetzt.

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, eines der größten Finanzinstitute der Welt. Die Gruppe verfügt über ein Netzwerk in 64 Ländern und Territorien weltweit. Während HSBC an der Königsallee in der Düsseldorfer Innenstadt beheimatet ist, sitzt die Arche Düsseldorf in Wersten. Seit 2008 – das war das Gründungsjahr der Arche in der Landeshauptstadt – unterstützt das Finanzinstitut diese Einrichtung, von der Rudolf Apenbrink, Vorstand Private Banking und Asset Management, sagt: „Es gibt für unsere Gesellschaft doch nichts Wichtigeres, als Kinder zu fördern.“