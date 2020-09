Live-Musik im Internet : Wersten feiert digitales Musikfestival Rock am Bach

Wersten Wegen Corona wird die zweite Auflage des Festivals als Livesteam im Internet zu sehen sein. Die Künstler haben zugesagt, für Spenden zu spielen, für eine Diskussion sind die Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidaten eingeladen.

2019 kamen über 3000 Menschen an den Brückerbach, um Rock am Bach zu feiern. Das von der örtlichen Werbegemeinschaft Wir in Wersten organisierte Musikfestival war ein voller Erfolg. Für die Initiatoren stand fest, dass es wiederholt werden sollte. Weil die Corona-Auflagen ein Festival im herkömmlichen Sinne jedoch ausschließen, findet die zweite Ausgabe von Rock am Bach im Internet statt.