Pfosten lösen Verkehrsproblem : Problem mit LKW an der Benninghauser Straße gelöst

Diese Steckpfosten sollen LKW aufhalten und die Einfahrt in die Benninghauser Straße verengen. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Drei Jahre lang haben die Anwohner der Benninghauser Straße in Wersten versucht, das Problem mit dem LKW zu lösen, die immer wieder verbotenerweise vor ihrer Haustür her fuhren. Die Stadt hat jetzt eine Lösung gefunden – nachdem mehrere Versuche gescheitert waren.

Drei Jahre lang hatten Rainer und Ulrike Balmes sowie ihre Nachbarn in der Benninghauser Straße stets Angst um ihre an der Straße geparkten Autos. Denn immer wieder kamen schwere Lastwagen durch die ruhige Wohnstraße, fuhren Spiegel ab, beschädigten Mauern und Zäune oder fuhren sich beim Abbiegen fest. Mehrmals wurde Balmes auch nachts aus dem Bett geklingelt und von Fernfahrern gebeten seinen Wagen umzuparken, da der Lkw sonst festhinge. Doch mit solchen Zwischenfällen scheint Schluss zu sein – eine einfache Maßnahme des Straßenverkehrsamts zeigt nach vielen vergeblichen Versuchen Wirkung.

Eine Gruppe von rot-weißen Steckpfosten verengt inzwischen die Einfahrt von der stark befahrenen Straße Werstener Feld in die Benninghauser Straße und die nördlich gelegene Obladener Straße so weit, dass eine Einfahrt mit einem großen Lkw nicht mehr möglich ist. „Nachdem die Pfosten im Frühjahr gesetzt wurden, haben noch Fahrer versucht, trotzdem und entgegen eines Verbotsschildes hier entlangzufahren – und haben die Pfosten dabei beschädigt“, berichtet Anwohner Balmes, der bereits im Oktober 2017 mit dem Problem an die Stadt herangetreten ist.

Die Lkw, die vor Balmes Haustür durch die viel zu schmale Straße fuhren, waren auf dem Weg zum östlich gelegenen Industriegebiet und haben die vorgesehene Ausfahrt der A46 über die Oerschbachstraße verpasst. Von dort aus wurden sie oft von ihren Navigationssystemen in die Seitenstraßen geleitet – und folgten denen trotz Verbotsschild. In der Benninghauser Straße kam es so zu Problemen, und spätestens beim Einbiegen in den noch schmaleren Kärntner Weg fuhren sich die größeren Laster endgültig fest.

Lange Zeit hatte die Stadt versucht, der Situation mit Verbotsschildern Herr zu werden. Sie hatte sogar den Bürgersteig weiter in den Straßenraum verlängert, um das Abbiegen zu erschweren. Gegen eine Abpollerung hatten sich die Verantwortlichen lange gewehrt, weil diese auch beispielsweise Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr behindern könnten. Die Poller, die schließlich die Lösung gebracht haben, sind jedoch so gesteckt, dass sie bei Bedarf entfernt werden können. Auch Müllfahrzeuge, Rettungswagen und Umzugslaster können noch in die Benninghauser und Opladener Straße einfahren.