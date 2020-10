1944 über Westen abgestürzt : Flugzeugmotor aus dem Weltkrieg wird zum Denkmal

Der Flugzeugmotor aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Bauarbeiten in Wersten gefunden. Foto: Simona Meier

Wersten Der Heimatverein Werstener Jonges hat gemeinsam mit dem Gartenamt einen Standort für das historische Relikt gesucht. Entschieden hat man sich für den Grünzug an der Straße Auf’m Rott.

An Heiligabend 1944 stürzte ein Kampfflugzeug über Wersten ab. Der Motor der englischen Maschine wurde bei Bauarbeiten im Februar 2019 gefunden und für Schrott gehalten, durch Zufall konnte ein Anwohner, der Hobby-Modellbauer ist, den verrosteten Metallklumpen identifizieren. Schon damals hatten die Werstener angeregt, das rund 800 Kilo schwere Trümmerstück solle ein Denkmal werden. Auch der Heimatverein Werstener Jonges hatte sich dafür ausgesprochen. Nun steht es fest: Das Motor-Denkmal kommt, es wird an der Straße Auf’m Rott stehen, nicht weit von der Absturzstelle entfernt. Ursprünglich war dieses Ansinnen aus Gründen des Grünschutzes abgelehnt worden. Ein alternativer Standort war auf dem Werstener Deckel geprüft worden, dabei hatte es jedoch Bedenken bezüglich der Statik der Tunneldecke gegeben. Nach ersten Entwürfen könnte das Denkmal insgesamt vier Quadratmeter groß werden und neun Tonnen wiegen.

Da der Standort nun gefunden ist, diskutieren die Beteiligten über Form und Material. „Es leben noch Menschen in Wersten, die sich an die Ereignisse von Weihnachten 1944 erinnern, und auch für die jüngere Generation ist die Erinnerung an die Ereignisse von damals wichtig“, sagt Heinz-Leo Schuth, Vorsitzender des Heimatvereins Werstener Jonges.