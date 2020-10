250.000 Euro für die Bildung : Lokalpolitiker im Süden stecken Geld in die Schulen

Lokalpolitiker im Süden stecken Geld in die Schulen

Düsseldorf Süd Über 250.000 Euro werden die Bezirksvertretungen 9 und 10 für die Sanierung und Ausstattung der Grund- und Weiterführenden Schulen im Düsseldorfer Süden ausgeben.

In den vergangenen Wochen haben die beiden Bezirksvertretungen im Düsseldorfer Süden zahlreiche finanzielle Förderungen für die Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich beschlossen. Für kleinere und größere Projekte gibt die BV 9 (Benrath, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Reisholz, Urdenbach und Wersten) insgesamt 192.400 Euro aus, die BV 10 (Garath und Hellerhof) nimmt 65.200 Euro in die Hand. Folgende Schulen werden im einzelnen bedacht: