Auf dem Schützenplatz in Wersten : St. Sebastianus-Schützen feiern Regimentsringstechen

Auf dem Schützenplatz in Wersten fand erstmals das Regiments-Ringstechen statt. Foto: H.-J. Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Erstmals fand das Event in Wersten statt. Die Schützen freuten sich über das schöne Ambiente und die gute Stimmung – und konnten zahlreiche Sieger und Siegerinnen bejubeln.

Am Samstag hat die St. Sebastianus Schützengesellschaft ihr traditionelles Regimentsringstechen begangen. Bisher fand das Event auf dem Gut der Familie Rath in Lohhausen statt, nach dem Versterben der beiden Eigentümer musste für 2022 ein neuer Austragungsort gesucht werden. „Man hat uns in Wersten überaus herzlich aufgenommen, das ist heutzutage keinesfalls selbstverständlich. Es ist eine tolle Reitanlage hier, das Ambiente stimmt“, sagte Ernst-Toni Kreuels, Oberst des St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf 1316.

Beim Ringstechen müssen die Reiterinnen und Reiter zu Pferd mit einem kurzen Ringspieß im Galopp Ringe von einem „Karussell“ genannten Metallgestell einsammeln. Die insgesamt 18 Teilnehmer traten am Samstag vor rund 200 Zuschauern nicht nur gegeneinander sondern auch gegen sich ständig ändernde Wetter- und Lichtverhältnisse an. Jede Abteilung absolvierte zwei Durchgänge mit je fünf Anläufen, am Ende konnte sich Jonas Metzner vom Offizierscorps Düsseldorf mit insgesamt zehn Ringen durchsetzen. In der Jugendabteilung siegte Jessica Sonnenberg.