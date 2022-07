Grünzug am Werstener Kreuz : Blumenwiese statt Staudenbeet

Düsseldorf Die Stadt schlägt für den Grünzug am Werstener Kreuz nun eine andere Gestaltung vor, weil der Boden ein Staudenbeet nun doch nicht hergibt. Das hatte das Gartenamt der Bezirksvertretung noch 2018 vorgeschlagen.

(rö) Anders als zunächst zugesagt, sieht sich das Gartenamt nicht in der Lage, die Grünanlage am Werstener Kreuz mit einer Neubepflanzung zu attraktivieren. Eigentlich hätte mit Mitteln in Höhe von 19.000 Euro eine 200 Quadratmeter große pflegeextensive Staudenmischpflanzung – ähnlich wie auf dem Mittelstreifen am Joseph-Beuys-Ufer vor der Tunnelabfahrt – angelegt werden sollen. Das hatte die Verwaltung nach einem Antrag der SPD-Fraktion der Bezirksvertretung 9 bereits im Herbst 2018 zugesichert.