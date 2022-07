Kleingärtnerverein der Kriegsgeschädigten in Wersten : Von der Selbstversorgung zur Freizeit

Der 1. Vorsitzende Ralf Lehringer (l.) und sein Stellvertreter Peter Neuhausen feierten mit den übrigen Kleingärtnern das 101-jährige Bestehen ihres Vereins. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Kleingärtnerverein der Kriegsbeschädigten hat eine wechselvolle Geschichte, mehr als einmal drohte das Aus. Doch die Mitglieder setzten sich für ihren Verein ein – deshalb konnte jetzt das 101-jährige Bestehen gefeiert werden.

Am Samstag beging der Kleingärtnerverein der Kriegsbeschädigten Wersten das Jubiläum zum 101-jährigen Bestehen. Der 1921 von seinen Gründervätern Bittgau, Fiolkowski, Goetz, Klasen und Schimpfmann ins Leben gerufene Kleingärtnerverein trug zu seiner Gründung noch den Namen „Schrebergarten der Kriegsbeschädigten undHinterbliebenen“.

Die Bezeichnung „Schrebergarten“ geht übrigens auf einen schulisch gegründeten Verein zurück, der von Ernst Innozenz Hauschild zu Ehren seines verstorbenen Freundes Moritz Schreber benannt wurde. 1847 wurden in diesem Verein die ersten Gärten angelegt.

Info Ein Stück Grün in der Großstadt Lage Der Kleingärtnerverein der Kriegsbeschädigten hat seine Gärten an der Hügelstraße 100 im Nordosten von Wersten. Parzellen Die meisten Mitglieder sind über Jahre im Verein. Aktuell sind keine Parzellen frei. Infos www.kgv-in-wersten.jimdofree.com.

Der Werstener Verein lag zu Beginn noch an der Hallbuschstraße auf einem von der Firma Henkel gepachteten Gelände. Ursprünglich diente er nach dem ersten Weltkrieg dazu, Menschen in der Stadt die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Erzeugnisse für den täglichen Bedarf anzubauen, zu ernten und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

Aus dem Ursprung der Sicherung des Lebensunterhaltes sind die heutigen grünen Oasen und Orte der Erholung mitten in der Stadt entstanden. Ralf Lehringer, heute 1. Vorsitzende des Vereins, hob in seiner Festrede zum Jubiläum viele engagierte Mitglieder aus den 101 Jahren Historie lobend hervor. So entstand 1923 unter der Regie von Gartenfreund Schelke die erste Gartenlaube des Vereins. Damals diente sie noch zur Überwachung des Geländes, um Diebstähle zu verhindern, heute sind Lauben in nahezu jeder Parzelle zu finden.

Im dritten Reich dann betraf die Gleichschaltung auch alle Vereine, sodass die Gärten brach lagen, bis der Verein 1948 zu neuem Leben erwachte. Mitglied Franz Biel konnte mit seinem Wissen um die damaligen Verordnungen und Gesetze den Wiederaufbau maßgeblich unterstützen.

1968 drohte erneut das Ende: Henkel benötigte das gepachtete Gelände für seinen geplanten Ausbau. Nach langen Verhandlungen wurde dem Kleingärtnerverein das heute Grundstück an der Hügelstraße 100 zur Verfügung gestellt. Insbesondere der Ehrenvorsitzende Gottfried Neuen und das Ehrenmitglied Otto Szelies taten sich hier hervor: Immer im Kontakt mit der Firma Henkel setzten sie sich unermüdlich ein, um die Interessen des Vereins zu vertreten.

Anfangs war das neue Gelände nur ein Acker. In Eigenregie bauten die Mitglieder Lauben, Wege und das Vereinsheim, später kamen die Wasser- und Stromversorgung sowie von 2005 bis 2010 der Anschluss ans städtische Kanalsystem hinzu, rund 250.000 Euro investierten die Vereinsmitglieder. 2015 wurde der eigene Kinderspielplatz mit finanzieller Hilfe der Stadt erneuert.

2022 stand nun das Fest zum 101-jährigen Bestehen im Vereinsheim „Im Grünen Winkel“ an: Insgesamt vier Bands sorgten unter freiem Himmel den ganzen Nachmittag und Abend für gute Stimmung: Den Anfang machte Enkelson, ein Liedermacher aus Gerresheim. In Corona-Zeiten machte er mit seinen 78 Hinterhofkonzerten auf den Düsseldorfer Dächern und sogar dem Rheinturm von sich reden.

Ihm folgten die Bläser, Sängerinnen und Sänger der Werstener Music Company. Simon Krebs begeisterte mit seinen Imitationen von Elvis und anderen Stars, immer mit viel Herz und Spaß bei der Sache. Ab 18 Uhr übernahmen die Golden Boys mit der Sängerin Tina Franke die Bühne, eine Gelegenheit für Tanz und Klönen.