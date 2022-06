Brauchtum in Wersten : Viele Familien aus dem Süden beim Schützenfest

Düsseldorf Nach zwei Jahren Pause feiern die Werstener Schützen wieder an der Opladener Straße. Wegen der hohen Energiekosten fehlen auf der Kirmes viele Buden.

Wersten hat seine Kirmes vermisst. Schon Wochen vor dem Schützenfest prangten Wimpel, Schilder und Fahnen an den Hauswänden rund um den Schützenplatz. Am Eröffnungsfreitag sieht man ganze Familien in T-Shirts mit der Aufschrift „Ich liebe Schützenfest“. Nach dem gelungenen Auftakt mit der Wolfgang-Petry-Show am Freitagabend zog es auch am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher auf den Festplatz an der Opladener Straße.