Bruderschaft feiert 350 Jahre „plus eins“ : Gindorfer feiern großes Jubiläums-Broerfest

Das Königspaar Thomas und Jenny Krempf steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Foto: M. Krempf Foto: Marco Krempf

Gindorf Die Sebastianer begehen ihr „350 + 1“-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt bereits diesen Freitag. Wann die Schützen durchs Dorf ziehen und was sonst auf dem Programm steht.

Ein besonderes Broerfest feiert die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Gindorf 1671 ab diesen Freitag, 8. Juli, bis zum Dienstag. 350 Jahre alt war die Bruderschaft im vergangenen Jahr geworden. Gefeiert werden konnte das beachtliche Jubiläum damals wegen der Pandemie aber nicht – das wird nun beim Broerfest 2022 nachgeholt.

„Vieles ist in diesem Jahr anders als in den Jahren vor Corona, und vieles ist auch bewusst neu konzipiert, um ganz deutlich zu machen: Wir feiern in diesem Jahr in Gindorf ein ganz besonderes Fest“, erklärt Brudermeister Robert Hoppe. Schon der Start in die Broerfest-Tage verspricht Besonderes. So stellen die Schützen das Totengedenken auf dem Pfarrfriedhof am Freitag, 18.15 Uhr, bewusst an den Beginn ihrer Festaktivitäten. Anschließend formiert sich ein erster Festzug durch den Ort in Richtung Schützenplatz.

Am Schützenbaum der Bruderschaft lassen die Schützen eine Gedenkplatte segnen, die eingelassen in einen mächtigen Findling aus dem Tagebau an das 350-Jahr-Jubiläum erinnern wird. Um 19.30 Uhr startet ein Galaabend der Bruderschaftsmitglieder mit Ehrengästen im Festzelt an der Wassermühle.

Am Samstag geht um 12 Uhr mit Geschützdonner der Artillerie weiter. Um 17 Uhr treffen sich die Schützen unter Führung von Regimentsoberst Thomas Schläger nach kurzem Umzug zum Festgottesdienst im „Erft-Dom“. Anschließend stehen zum ersten Mal König Thomas Krempf und Königin Jenny im Mittelpunkt des Geschehens. Sie erwarten ihr Regiment an der Königsresidenz, Reissdorfer Straße 8 in Gustorf. Thomas Krempf, von Beruf Gruppenleiter in der Sparte Krankenversicherung der DEVK, wurde 1990 in Dormagen-Hackenbroich geboren und war 2020 Gründungsmitglied des 3. Grenadierzuges „Königspinguine“. Den Plan, 2020 als Schützenkönig das zehnjährige Zugbestehen zu feiern, vereitelte die Pandemie. Jenny Krempf, 1996 geboren, arbeitet als Praxis-Managerin in Düsseldorf. 2019 heirateten die beiden.

Um 19.30 Uhr beginnt am Samstag der Jubiläums-Partyabend. „Diesen Abend widmen wir mit einer neuen Zeltaufteilung und einer entsprechenden Musikauswahl unseren jungen und jung gebliebenen Schützen“, sagt Hoppe. Am Sonntag treffen sich die Schützen nach einem Festumzug mit Parade auf der Christian-Kropp-Straße um 11 Uhr zum Festkonzert im Zelt. Dort stehen Jubilarehrungen und Auszeichnungen an. Um 15.30 Uhr startet der große Jubiläumsfestzug mit vielen Gastabordnungen aus dem Bürgerschützenverein Gustorf, dem Volks- und Heimatverein Laach und aus den Bruderschaften des Bezirksverbandes Grevenbroich durch die Straßen von Gindorf und Gustorf. Beim Festball ab 19.30 Uhr werden die Zug- und Corpskönigspaare sowie Schützenkönigin Jenny Krempf geehrt.

Mit dem Frühschoppen ab 12 Uhr starten die Sebastianer in den Montag. Für 15 Uhr ist der Königsvogelschuss angesetzt. Um 17.30 Uhr formiert sich nochmals ein Festzug. Dieser mündet nahtlos in die Krönungsveranstaltung für das Königspaar Thomas und Jenny Krempf. Der Krönungsball beginnt am Abend um 19 Uhr.

(NGZ)