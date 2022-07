Neue Veranstaltungen beim Werstener Heimatsommer : Ein Werstener „Bier-Deckel“ und klassische Musik am See

Das Programm des Werstener Heimatsommers präsentieren Dirk Rauchmann (v.l.) von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ , Sabrina Hantke und Frank Kleinwächter Petri Heil 04 Düsseldorf. Foto: RP/Simona Meier

Wersten Drei Veranstaltungen präsentiert der Werstener Heimatsommer. Klassik am See und zwei Tage „Werstener Bier-Deckel“ mit Live-Musik und Bier-Tasting stehen auf dem Programm

Von Simona Meier

Zum diesjährigen Werstener Heimatsommer verwandelt sich die Grünfläche Werstener Deckel nahe Nixenstraße zum „Werstener Bier-Deckel“. „Die Idee entstand an unserer Glühweinhütte im Winter“, sagt Dirk Rauchmann von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“. Am Freitag, 15. Juli, und Samstag, 16. Juli, finden verschiedene Aktionen statt.

Start ist am Freitag um 18 Uhr mit der Vorstellung und einem Bier-Tasting eines Düsseldorfer Craftbiers, dem Eichhörnchen-Bräu. Es gibt eine kleine Bühne, Liegestühle und Musik von einem DJ. Samstag startet das Programm ab 15 Uhr. „Dann bieten wir auch Programm für Kinder, der Mitmachzirkus kommt und es gibt Seifenblasen, die wir gemeinsam mit den Kindern machen“, sagt Dirk Rauchmann. Auch am Samstag steht das Bier im Mittelpunkt, es gibt zudem Live-Talks auf der Bühne und einen Auftritt von „Der Butterwegge“, den das Werstener Publikum schon von seinen Auftritten bei „Rock am Bach“ kennen dürfte. „Er präsentiert natürlich seinen Song ,Bier und Pommes’“, so Rauchmann. Die Veranstaltungen enden jeweils um 22 Uhr.

Beim Heimatsommer ist für Snacks und Getränke gesorgt. Dabei stehen Mehrwegangebote im Vordergrund. Verkauf werden Waffeln, Bier aus Flaschen und Pommes aus dem Becher, außerdem Currywurst. Für Weingenießer gibt es ein neues Mixgetränk aus Rosé und Johannisbeere außerdem Flut-Wein von der Ahr. Das Team sammelt auch wieder Mehrwegspenden in einem eigenen Mülleimer ein. Wer so auf die Erstattung des Pfands verzichtet, unterstützt damit Projekte in Wersten.