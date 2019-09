Katholische Marienschule in Wersten : Grünes Klassenzimmer für Marienschule

Katholische Marienschule in Wersten

Die Zweitklässler der katholischen Marienschule freuen sich, dass sie nun auch in dem neuen grünen Klassenzimmer Unterricht haben können. Foto: Kohkemper

Eltern der katholischen Grundschule haben von Februar bis August regelmäßig an der Umgestaltung einer brachliegenden Grünfläche gearbeitet. Als Nächstes sollen nun noch Hochbeete aufgestellt und bepflanzt werden.

Der Unterricht an der katholischen Mariengrundschule an der Rheindorfer Straße kann nun auch draußen stattfinden – wenn Wind und Wetter es zulassen. Auf einer bislang eher brachliegenden Gartenfläche ist ein sogenanntes grünes Klassenzimmer entstanden. Tische, Bänke und eine Tafel machen es nun möglich, den Unterricht ins Freie zu verlegen. Die Idee dazu hatte der Förderverein der Grundschule. Dessen Vorsitzender Andreas Budde freut sich nun über das zusätzliche pädagogische Angebot. Denn da sich Marienschule und die Henri-Dunant-Schule den Standort teilen, ist der Platz für beide knapp bemessen. Die räumlichen Bedingungen durch die hohe Schülerzahl pro Klasse sowie die teilweise erforderliche Doppelnutzung von Räumen sowohl für den normalen Unterricht als auch für das Ganztagsangebot seien herausfordernd, berichtet Budde. Gleiches gelte für den Schulhof, der in der zweiten Hofpause von beiden Schulen genutzt würde. Und da kommen immerhin rund 600 Kinder zusammen. Und auch um den Schülern einen Ruhepol zur Verfügung zu stellen, kann das grüne Klassenzimmer genutzt werden.