Musikfestival Rock am Bach in Wersten : Erstes Festival am Brückerbach war ein voller Erfolg

Die Premiere des Musikevents war gut besucht. Dabei hatten die Veranstalter nur mit 300 bis 400 Zuschauern gerechnet. Eingebettet in die Konzerte war auch eine kleine Trödelmeile.

Die Reiher am Brückerbach störte es nicht, dass die Bands aus dem Werstener Bunker am Samstag beim Festival „Rock am Bach“ spielten. Den Eisvogel und die Schafe, die in der Nähe auf der Böschung weideten, auch nicht. Und als am Sonntag das Rheinbahn-Orchester für die Musik verantwortlich war, kamen die Töne ja auch melodischer rüber. Was vor allem das nun etwas ältere Publikum freute. Dass die Bevölkerung das vom Verein „Wir in Wersten“ veranstaltete Spektakel annahm, machten allein schon die Besucherzahlen deutlich. Am Samstag gegen 15 Uhr zählte man rund 3000 Menschen, die sich vor den auf 150 Meter Länge verteilten Trödelständen, vor Kuchen-, Würstchen- und Getränkeständen tummelten.