Musikfestival in Wersten : „Rock am Bach“ feiert Premiere

Die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ lädt Samstag und Sonntag zu einem Musikfestival an den Brückerbach.

Der über eine Fischtreppe plätschernde Brückerbach und blökende Schafe bestimmen aktuell noch die akustische Atmosphäre an der Brücke über das kleine Flüsschen am Ende des Mendelwegs im Westen von Wersten. Die Geräuschkulisse wird sich jedoch am kommenden Wochenende vollständig ändern; denn am Samstag, 21. September, werden ab 11 Uhr acht Bands zur Premiere des Festivals „Rock am Bach“ an den Start gehen. Als Veranstalter fungiert die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“, die sich mit mehreren Kooperationspartnern, darunter dem Awo-Aktivtreff, dem DRK, der Rheinbahn und dem selbstverwalteten Jugendzentrum Haus Spilles in Benrath, zusammengetan hat. „Das Echo im Stadtteil ist bereits groß, alle sprechen schon davon“, berichtet Michael Makoschey, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.