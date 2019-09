Papi-Gruppe in Düsseldorf-Wersten : Väter und ihre Kinder haben einen Vormittag für sich

In der Werstener Papi-Gruppe gab es am Samstag im Nachbarschaftsgarten lustige Spiele. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Martin Thomassen, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Stadtteilladens Wersten der Caritas, musste für die Papi-Gruppe improvisieren. Der Schnitz-Workshop, der eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Jugendumweltmobil (JUM) am Samstag im Stadtteilgarten hätte stattfinden sollen, wurde kurzfristig durch den Nabu abgesagt.

Die Papi-Gruppe Wersten wurde vor rund sieben Jahren im Stadtteilladen an der Burscheider Straße gegründet. Intention war einerseits, dass an einen Samstag im Monat Väter mit ihrem Nachwuchs in einer Gruppe eine erlebnisreiche Zeit verbringen können, andererseits, dass sie eine Möglichkeit haben, andere Väter kennenzulernen. „Frauen sind da in der Regel besser vernetzt, sie treffen sich, wenn sie die Kinder in der Kita abholen oder auf dem Spielplatz“, sagt Johannes Heeke, der sich gezielt an der Papi-Gruppe beteiligt, seit er nach Wersten gezogen ist.