Düsseldorf-Wersten : Neue Kita auf Gelände des SV Wersten

Am Dechenweg ist neben der Bezirkssportanlage der Bau einer neuen Kita geplant. 120 Kinder sollen dort in sechs Gruppen betreut werden. Der Verein denkt über eine Kooperation nach.

Plätze in Kindertagesstätten sind Mangelware, nicht nur, aber auch im Düsseldorfer Süden. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, versucht die Stadt, neue Angebote zu schaffen. Die Einrichtung, die in Wersten geplant ist, soll Platz für 120 Kinder in sechs Gruppen schaffen. In ihrer Sitzung am vergangenen Freitag stimmten die Stadtteilpolitiker der Bezirksvertretung 9 einstimmig für den Entwurf des Bauaufsichtsamtes und gaben damit das Okay für dessen Umsetzung.