Veranstaltung der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ : Ein romantischer Klassikabend am Unisee

Düsseldorf Die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ hatte zum Abschluss ihres Heimatsommers erstmals zur Veranstaltung „Klassik am See“ eingeladen. Die 130 Eintrittskarten waren ruckzuck ausverkauft gewesen.

Schon vor dem Einlass herrschte großer Andrang: Alle wollen zum Unisee; etliche Werstener nutzten den Samstagabend zu einem gemütlichen Treffen auf Bierbank oder Picknickdecke mit musikalischer Begleitung. Der Anlass: Die Werbegemeinschaft Wir in Wersten hatte zum ersten „Klassik am See“-Event geladen.

2020 wurde von der Stadt mit dem Düsseldorfer Heimatsommer ein Kulturformat geschaffen, das in allen Stadtteilen kleine und große Veranstaltungen unterstützte. Die Werstener haben die Eventreihe weitergeführt, das diesjährige Finale war das Open-Air-Konzert am Unisee. „Wichtig ist uns, mit lokalen Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten“, erklärt Dirk Rauchmann, einer der Organisatoren aus der Werbegemeinschaft. „Besonders glücklich sind wir, dass uns der Verein ASV Petri Heil 04 das Gelände zur Verfügung gestellt hat. Die Idee kam uns bei einem gemeinsamen Bier; wir saßen am See und dachten: Jetzt fehlt eigentlich nur noch Musik.“ Von der Idee bis zum Eventabend dauerte es keine vier Wochen. „Damit es kein Chaos bei der Platzsuche gibt, haben wir die Tickets über Eventbrite vertrieben“, erklärt Rauchmann, „die Karten kosteten zehn Euro, beinhalteten dabei eine Verzehrkarte im selben Wert.“