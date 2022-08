Event in Viersen : Dülken feiert am Samstag die Mediterrane Nacht

Dülken feiert am Samstag die Mediterrane Nacht

Event in Viersen

Dülken Pizza, Pastagerichte, Steaks, dazu ein Glas italienischen Wein und Live-Musik: Mitten in Dülken wird es am Samstagabend mediterran.

In den vergangenen beiden Jahren mussten die Dülkener coronabedingt auf die Mediterrane Nacht verzichten, doch jetzt ist die Zwangspause vorbei: Am Samstag, 6. August, verwandeln Dülkener Gastronomen wieder mit Unterstützung des städtischen Citymanagements den Alten Markt in eine Piazza. Die Mediterrane Nacht beginnt um 18 Uhr, das Live-Musik-Programm startet um 19 Uhr – „und dann geht es richtig los“, verspricht Gastronomin Concetta Cillufo vom Ristorante San Marco.