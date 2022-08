Spotlight-Event in Rheydt : Der Harmonieplatz wird zum Platz der Entspannung

Mönchengladbach Seit Mai wird den Besuchern der Rheydter Innenstadt am ersten Freitag des Monats viel geboten – dieses Mal das Gefühl eines Kurzurlaubs. Das ist geplant.

Das „Spotlight-Shopping“ geht in die nächste Runde: Am Freitag, 5. August, dreht es sich bei der Veranstaltungsreihe in der Rheydter Innenstadt aber nicht um den Einkauf – sondern um Entspannung. Von 17 bis 21 Uhr soll auf dem Harmonieplatz Urlaubsatmosphäre geschaffen werden. Das kündigte die Stadt jetzt an. Mit Liegestühlen und Planschbecken, kalten Getränken, Eis am Stiel, erfrischenden Cocktails und Fingerfood wird es gemütlich in der Innenstadt. Die passende musikalische Untermalung kommt an dem Abend von Danilo vom Altstadt-DJ-Kollektiv „Monnike con Moto“.