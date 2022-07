„Spotlinght Shopping“ in Mönchengladbach : Kulinarische Reise durchs Rheydter Zentrum

Mönchengladbach Die dritte Runde „Spotlight Shopping“ konzentrierte sich auf geführte Entdeckungstouren zu Feinkost- und Lebensmittelgeschäften. Die Teilnehmer entdeckten die internationale Vielfalt in der Rheydter Innenstadt.

Beteiligt waren Etepeteete, Mini Market Bulgaria, Nehir Market, Latify Markt, AyaShnuts, „Acasa ist zu Hause“ mit rumänischen Spezialitäten, KC-Bulgarische Lebensmittel , Reformhaus Goll mit Naturkost, Lukullus mit polnischen Spezialitäten und der syrische Lebensmittelladen „Family Friend“. Vor der ersten Station an der Hauptstraße erfuhr die Gruppe, dass Feinkost „Etepeteete“ Stefanie Grosses Passion für Tee zu verdanken ist. Da sie in Rheydt einen Teeladen vermisste, etablierte Grosse 1998 mit Ehemann Frank ein ihren Wünschen entsprechendes Angebot, das inzwischen um weitere Schwerpunkte ergänzt ist.

Im Nehir Market reichte Mitarbeiterin Sultan Dag zu Kostproben der türkischen Küche Steckrübensaft, der „Vitamin C ohne Ende“ enthalte. Die schmale Front des Latify Marktes lässt nicht erahnen, welche Vielfalt an afghanischen, iranischen und asiatischen Spezialitäten das Innere birgt. Ein Eldorado für Liebhaber von Nüssen und Trockenfrüchten ist AyaShnuts an der Stresemannstraße. Nach einem herzlichen Empfang am Eingang des KC Bulgarische Lebensmittel erklärte Erol Yuseinov die Aufteilung des Angebots, bei dem zum Beispiel das Schweinefleisch gut sichtbar getrennt vom übrigen Fleisch im Kühlfach lagert.