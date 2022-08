Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 3. August 2022) : Stadt meldet wenige Neuinfektionen

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal, die Zahl der akut infizierten Bürger steigt minimal. Auf den Intensivstationen werden fünf Covid-Patienten behandelt. Der Überblick.

1728 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 3. August 2022. Am Vortag lag der Wert mit 1712 Infizierten nur minimal niedriger.

Die geringe Schwankung hängt mit den verhältnismäßig wenig registrierten Neuinfektionen zusammen. Am Mittwoch meldet die Stadt 242 neue Corona-Fälle bei Mönchengladbachern. So wenige waren es zuletzt Mitte Juli. Am Vortag wurde der Nachweis von 676 Neuinfektionen mitgeteilt, in der Vorwoche (also am Mittwoch, 27. Juli) waren es 537.