Fördergelder für Mönchengladbach : LVR hat der Stadt 194 Millionen Euro überwiesen

Die LVR-Klinik gehört zu den Einrichtungen, die der Landschaftsverband Rheinland in Mönchengladbach führt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der größte Teil der Fördergelder des Landschaftsverband Rheinland floss in Sozialleistungen. Welche Projekte mit den Zuschüssen vom Landschaftsverband Rheinland konkret finanziert wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Mönchengladbach hat im Haushaltsjahr 2021 eine Umlage in Höhe von 89,5 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 194,4 Millionen Euro in die Stadt zurück.

Rund 120,2 Millionen Euro hat der LVR in Mönchengladbach für Sozialhilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf ausgegeben.

Mit knapp 102,5 Millionen Euro floss der größte Teil davon in Leistungen zur Hilfe und Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen. Darunter fallen Assistenzleistungen, inklusive Förderungen in Regel-Kitas sowie in heilpädagogischen Kindertagesstätten und Leistungen in der Früherkennung und Frühförderung. Ein vom LVR unterstütztes Projekt war 2021 die Hilfe für Kinder von psychisch und Sucht erkrankten Eltern in Mönchengladbach mit einem Budget von 26.700 Euro.

Mit über 65.000 Euro förderte der LVR in Mönchengladbach zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege. Jüngstes Beispiel ist die Verleihung des Rheinlandtalers an Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis für das Projekt „MG anders sehen“.

Der LVR ist mit seinen Einrichtungen in Mönchengladbach auch Arbeitgeber: Insgesamt arbeiten in der Förderschule und dem Klinikverbund 433 Mitarbeitende, die direkt bei dem Verband beschäftigt sind. In der Förderschule werden 193 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

Wie viel Fördergelder in die einzelnen Bereiche geflossen sind, hat der Verband in seiner Leistungsübersicht 2021 veröffentlicht. Über www.lvr.de/leistungsuebersicht kann abgerufen werden, in welchen Bereichen der LVR in Mönchengladbach aktiv ist. Diagramme und Grafiken erleichtern die Übersicht. Der LVR ist als regionaler Kommunalverband zuständig für Aufgaben in den Feldern Soziales, Gesundheit, Schulen, Jugend, Kultur und Umwelt.

Finanziert wird er aus der Umlage der 26 Mitgliedskörperschaften im Rheinland sowie aus Bundes- und Landesmitteln. Seine Arbeit wird gestaltet und kontrolliert von der Landschaftsversammlung Rheinland, in der Politiker aus den Stadträten, Kreistagen und dem Städteregionstag ihre Kommunen vertreten.

(gam)