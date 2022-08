Weitere Sanierungen in Mönchengladbach : Spielplätze im Freizeitpark Dahl werden jetzt umgebaut

Die Spielflächen im Freizeitpark Dahl werden ab Mitte August neu gestaltet und müssen dafür bis Ende des Jahres gesperrt werden. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Die Aufwertung weiterer Flächen steht an. Was in Dahl geplant ist, wie lange die Arbeiten dauern sollen und was die Maßnahme kostet.

Der Umbau der Spielbereiche im Freizeitpark Dahl beginnt Mitte August. Das teilte die Stadt jetzt mit. Dafür werden die Plätze allerdings gesperrt. Die Maßnahme soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden und kostet etwa 257.000 Euro.

Wie es in jüngster Vergangenheit Gang und Gäbe war, ist die Grundlage des Entwurfs für die Spielplätze unter Bürgerbeteiligung entstanden. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie hat in Zusammenarbeit mit der Mags Ideen zur Umgestaltung der Spielbereiche zusammengetragen. Die Vorschläge der Kinder wurden gesammelt und zur Konzeptentwicklung genutzt.

Wie die Stadt mitteilt, werden die Spielbereiche ab Mitte August gesperrt. Dann wird als erstes die große Seilkletteranlage mit Rutsche vorbereitet und aufgebaut. Danach geht es weiter mit den Bauarbeiten am Spielplatz in der Nähe der Brunnenstraße. Der Spielplatz teilt sich auf in einen Spielbereich für Kleinkinder und einen für die Größeren. Der Kleinkindbereich wird um eine Spielanlage und Wipptiere erweitert. Im Bereich für die Schulkinder gibt es ein Drehkarussell und verschiedene Schaukelmöglichkeiten für Groß und Klein, wie eine Nestschaukel, eine Doppelschaukel und eine Eltern-Kind-Schaukel.

Der Umbau ist eines von insgesamt elf Projekten, die im Rahmen des städtebaulichen Förderprogramms „Soziale Integration im Quartier“ mit einer Gesamtsumme von 2,7 Millionen Euro gefördert werden. Ein anderes dieser Projekte ist unter anderem die Neugestaltung des Spielplatzes Bellermühlepark. Diese hat Ende Juli begonnen und kostet etwa 473.000 Euro.

Für 2022 war die Aufwertung von insgesamt 39 Spielplätzen in Mönchengladbach vorgesehen. Einige haben bereits begonnen, andere nicht. Sehnsüchtig erwartet wird etwa die Eröffnung des Wasserspielplatzes im Rheydter Stadtwald, die laut Mags Kostenpflichtiger Inhalt für nach den Sommerferien geplant ist. Für 2023 sind bereits 19 Spielplatz-Sanierungen in Planung.

