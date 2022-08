Einzelhandel in Rheinberg : Werbegemeinschaft Orsoy löst sich auf

Orsoy Nur wenige Monate, nachdem die Rheinberger Einzelhändler diesen Entschluss gefasst haben, geht auch in Orsoy das Licht aus. Es gibt kaum noch Einzelhändler im Ort, und es fehlt offenbar das Interesse an einer Mitarbeit im Verein.

Bereits in den sechziger und siebziger Jahren gab es in Orsoy eine Werbegemeinschaft. „Die ist aber irgendwann eingeschlafen“, erinnert sich Udo Bonn und berichtet von der Neugründung 1982, vor genau 40 Jahren also. Da sei der bereits verstorbene Raumausstatter Dieter Schneider eine treibende Kraft gewesen.

Das Vorstandsgespann Udo Bonn, Udo Eichhofer (ehemals erster, zuletzt zweiter Vorsitzender) und Norbert Kubik (Schriftführer, zuletzt zusätzlich auch Kassierer) lenkten die Geschicke der Vereinigung. Mit Veranstaltungen wie dem Blumenmarkt, der viele Jahre am 1. Mai stattfand, dem Weihnachtsmarkt und einem Vatertags-Event zeigte die Werbegemeinschaft Flagge. „Den Weihnachtsmarkt haben wir bis 2009 organisiert, danach hat ihn die Evangelische Kirchengemeinde übernommen“, so Bonn. Am ersten Adventssonntag der Weihnachtsmarkt in Budberg, am zweiten der in Orsoy und am dritten der Spektakel-Markt an der Evangelischen Kirche in Rheinberg – das war für die Stadt Rheinberg ein gut abgestimmtes Angebot.