Gewässer in Düsseldorf-Wersten : Woher die vielen Algen im Brückerbach kommen

Im Brückerbach in Wersten sieht man derzeit viele Algen. Foto: Moritz Bieber

Düsseldorf Spaziert man am Brückerbach in Düsseldorf-Wersten entlang, ist es kaum zu übersehen: Im Wasser befinden sich äußerst viele Algen, an einigen Stellen ist der Bach kaum noch zu sehen. Woher kommt der Befall?

Sie winden sich wie lange Fäden in der Strömung des Bachs, an einigen Stellen sieht man kaum noch die Wasseroberfläche. Geht man als Spaziergänger am Brückerbach in Wersten entlang, ist der starke Algenbefall kaum zu übersehen.

„Es gab immer wieder Jahre, in denen dort Algen im Wasser waren, aber diesmal sind es schon sehr viele“, sagt eine Frau, die den Deich entlang läuft. Das bestätigt eine Sprecherin der Stadt Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion: „Es ist bekannt, dass sich in diesem Gewässerabschnitt jährlich Fadenalgen in unterschiedlicher Intensität bilden.“

Die Spaziergängerin macht sich auch Sorgen um die Enten. „Manchmal hat man den Eindruck, dass die richtig zu kämpfen haben, um da durchzuschwimmen.“ Hier kann die Sprecherin jedoch beruhigen. „Die Algenbestände und das damit in Verbindung stehende Wasser sind für Menschen und Tiere unschädlich“, sagt sie. Anfang Mai habe der Stadtentwässerungsbetrieb auf der Höhe der Straße Am Gansbruch und Höhe Mendelweg chemisch-biologische Untersuchungen durchgeführt. „Dabei wurde dem Brückerbach ein weitgehend guter ökologischer Gewässerzustand bescheinigt.“

An einigen Stellen ist die Wasseroberfläche kaum noch zu sehen. Foto: Kirsten Bieber

Die Ursache für den starken Wuchs erklärt sie so: „Der Algenbefall ist primär bedingt durch den Düngemitteleinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben aus dem Bergischen Land.“ Über die Südliche Düssel würden diese dann auch in den Brückerbach gelangen.

Einige Anwohner in Wersten hatten die Befürchtung geäußert, dass Schafe, die das Gras auf dem Deich kurz halten, mit ihren Ausscheidungen für den Algenwuchs verantwortlich sein könnten. Doch die im Stadtteil beliebten Tiere trifft keine Schuld: “Die Beweidung durch Schafe ist nicht Auslöser der Algenbildung und dient der ökologischen Bewirtschaftung“, sagt die Sprecherin.

Langfristig soll das Algenwachstum nach Möglichkeit vermindert werden. Der Stadtentwässerungsbetrieb plant durch geeignete Maßnahmen, eine höhere Durchströmung der jetzt betroffenen Abschnitte zu bewirken.