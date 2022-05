Gesundheit in Düsseldorf : Aktionstag vermittelt mit viel Spaß, wie gesund leben gelingt

Düsseldorf Erstmals fand der Aktionstag „Fit und gesund“ statt. Die Teilnehmer boten ein abwechslungsreiches Programm und viele Möglichkeiten, Dinge direkt auszuprobieren.

Eigentlich wollte Judith Karl nur einkaufen gehen. „Und jetzt habe ich einen Schläger in der Hand und werde erstmals seit 30 Jahren wieder Tischtennis spielen“, sagt die 49-Jährige Unterratherin und lacht. Möglich war dies beim ersten Aktionstag „Fit und gesund in Düsseldorf“ des Gesundheitsamtes, der am Freitag auf dem Schulhof und rund um das Rather Familienzentrum am Rather Kreuzweg, aber auch in vielen Einrichtungen des Stadtbezirks organisiert wurde. An diesem beteiligten sich rund 30 Anbieter und Einrichtungen aus den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Erziehung und soziales Miteinander.