Angebote zum Ausprobieren : Xanten ruft den „Tag der Gesundheit“ ins Leben

Das Kneipp-Becken am Gradierwerk im Kurpark (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten An verschiedenen Stellen im Xantener Stadtgebiet soll es am Sonntag, 15. Mai, um die Gesundheit gehen. Sowohl im Kurpark, als auch an der Süd- und der Nordsee werden sich Besucher informieren und mitmachen können.

Im Zentrum soll die Fünf-Säulen-Philosophie von Sebastian Kneipp stehen. Der „Tag der Gesundheit“ wird erstmals angeboten. Veranstalter sind der Kneipp-Verein, die Tourist-Information (TIX) und das Freizeitzentrum (FZX).

Die Corona-Pandemie habe deutlich gezeigt, dass die Gesundheit das höchste Gut sei, erklären die Organisatoren. Dies habe auch schon Pfarrer Sebastian Kneipp erkannt. Vor etwa 200 Jahren habe er sein Gesundheitskonzept entwickelt. Es basiere auf den fünf Säulen Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde. Kneipps Lehre könne als präventive, aber auch als komplementäre und kurative Behandlung eingesetzt werden.

Alle fünf Säulen lassen sich in Xanten ausprobieren: An der Nord- und Südsee sind dafür verschiedene Stationen errichtet worden. Im Kurpark befinden sich außerdem das Gradierwerk und ein Kneipp-Becken. Um alle Standorte besuchen zu können, wird es am 15. Mai einen kostenlosen Shuttle-Service mit dem Nibelungen-Express zwischen Innenstadt und Südsee geben. Am Hafen Xanten wird außerdem die Möglichkeit bestehen, gebührenpflichtig ein Fahrrad oder einen E-Scooter auszuleihen.

Die Veranstalter versprechen ein attraktives Programm für den 15. Mai. Einzelheiten sollen noch folgen. Der „Tag der Gesundheit“ hängt jedoch vom Wetter ab: Die Angebote werden ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden, deshalb seien sie nur bei geeigneter Witterung möglich, erklären die Veranstalter. Sollte das Wetter mitspielen, wird der 15. Mai von 11 bis 18 Uhr aber „ganz im Zeichen und zum Wohle der Gesundheit“ stehen.

