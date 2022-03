Tauschprojekte in Düsseldorf : Die Give-Box in Rath wird abgebaut

Düsseldorf Immer wieder war es zu Beschwerden gekommen, weil der Standort vermüllt war. Ein neuer Ort für die Box konnte nicht gefunden werden.

(brab) Die Geschichte der Give-Box in Rath ist erst einmal beendet. Noch in dieser Woche wird das kleine Häuschen zerlegt und am Montag vom Sperrmüll-Service der Awista abgeholt. „Gerne würden wir das Metallgestell aufheben, falls wir einen neuen Standort finden, aber dafür ist kein Platz vorhanden“, sagt Claus-Stephan Emming von der Initiative Rath und Tat. Diese hatte zuletzt die Verantwortung für die kleine Tauschstation übernommen, die seit Anfang 2015 an einer prominenten Stelle an der Westfalenstraße steht. In sie sollen Menschen hineinlegen, was sie nicht mehr benötigen und andere Menschen herausnehmen, worüber sie sich freuen.