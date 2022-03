Unterhalt von Schulgebäuden in Düsseldorf : Rückert-Gymnasium wird später fertig

Düsseldorf Das Friedrich-Rückert-Gymnasium wird zurzeit aufwendig kernsaniert und erhält einen Neubau. DieArbeiten haben sich verzögert. Schuld ist unter anderem der Starkregen im Sommer.

Die Bauarbeiten finden seit Herbst 2019 in drei Bereichen gleichzeitig statt: Das Bestandsgebäude aus den 1970er-Jahren wird saniert und gleichzeitig umgebaut. Dabei wird die Gebäudehülle nach energetischen Vorgaben erneuert und die technischen Anlagen ausgebaut, während der Kern des Gebäudes erhalten bleibt. Neben dem bisherigen Haupteingang entsteht zusätzlich ein neuer Zugang ausgehend von der Sankt-Franziskus-Straße. Außerdem werden der komplette Schulhof sowie alle Oberflächen im Gebäude erneuert. Darüber hinaus wurden eine Einfeld-Sporthalle und ein Erweiterungsanbau für die Naturwissenschaften errichtet, in dem bereits Unterricht stattfindet. Für die drei Fächer Biologie, Chemie und Physik stehen dort jeweils drei Fachräume zur Verfügung, in denen geforscht und experimentiert werden kann. Ausgestattet sind diese mit modernster Technik. Insgesamt 55 Millionen Euro werden in den Schulstandort investiert.