Quartiersentwicklung in Düsseldorf : „Kein Ort zum Wohlfühlen“

Düsseldorf Die Politik wünscht sich Fördermittel für die Westfalenstraße in Rath.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen hat 2020 das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ initiiert. Düsseldorf hat sich daran erfolgreich beworben und 117.000 Euro für die Graf-Adolf-Straße und nördliche Friedrichstraße bewilligt bekommen, weitere 115.000 Euro für die Gumbertstraße und noch einmal 46.000 Euro für die südliche Heyestraße. Zudem wurden weitere Fördermittel für die Aufwertung der Stadtteile Lichtenbroich und Oberbilk beantragt. Mit den Geldern sollen unter anderem Projekte gegen den Leerstand unterstützt werden, in dem beispielsweise Zwischennutzungen gefördert werden, aus denen sich auch eine langfristige Nutzung ergeben könnte.

CDU-Ratsherr Marcus Münter sieht auch einen hohen Handlungsbedarf für die Westfalenstraße in Rath. Eine Verödung schreitet dort seit Jahren vor allen Dingen am nördlichen Ende kontinuierlich voran. Besonders zwischen Helmutstraße und der Bahnunterführung herrscht viel Leerstand, der in der Corona-Zeit zugenommen hat. Eine zugeklebte Schaufensterscheibe reiht sich an die nächste. „Ein schnelles Gegensteuern ist dringend nötig“, sagt Münter. „Die Aufenthaltsqualität muss dringend gesteigert werden. Obwohl viel saniert wurde, ist es kein Ort zum Wohlfühlen.“ Münter wünscht sich deshalb auch Fördermittel und ein Konzept für die Einkaufsstraße.